Ieri quasi 3 gradi alla Margherita. Oggi picco di caldo, si superano i 30 in tutta la zona

Il Piemonte si prepara a vivere la giornata più calda di questa prima fase estiva. Oggi, mercoledì 27 maggio, su tutta la Regione, comprese Valsesia e dintorni, è previsto un forte aumento delle temperature, con valori che a Borgosesia potranno raggiungere i 31-32 gradi nelle ore centrali della giornata. L’ondata di caldo interessa tutto il Nord, con picchi elevati anche nelle principali città.

Già ieri ai 4554 metri di quota della Capanna Margherita si è registrata una temperatura particolarmente elevata, soprattutto per il periodo: 2,7 gradi centigradi sopra lo zero. Oggi potrebbe salire anche di più.

Temperature oltre la media

Tutto questo perché l’anticiclone africano continua a spingere aria molto calda verso il Nord Italia e il Piemonte si trova tra le regioni maggiormente coinvolte. Dopo diversi giorni di sole e temperature quasi estive, quella di oggi viene indicata come la giornata più intensa di questa fase meteorologica.

A Borgosesia il termometro salirà sensibilmente già dalla tarda mattinata, con un clima afoso soprattutto nelle aree urbane e lungo il fondovalle. Le temperature registrate negli ultimi giorni hanno già toccato i 30 gradi, ma oggi è previsto un ulteriore incremento.

Attenzione nelle ore più calde

Le autorità sanitarie invitano a prestare particolare attenzione nelle fasce orarie comprese tra mezzogiorno e le 17. Bambini, anziani e persone fragili sono le categorie più esposte agli effetti del caldo intenso. La stessa Arpa Piemonte mette il bollino rosso su tutte le province: si tratta quindi di un caldo con “disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi”.

La situazione viene monitorata anche dai servizi meteo regionali, che parlano di temperature eccezionalmente elevate per la fine di maggio. In diverse località piemontesi si potrebbero superare i 35 gradi.

Estate in anticipo sulla Valsesia

Il caldo di questi giorni sta modificando le abitudini quotidiane di molti cittadini. Bar e gelaterie hanno registrato un aumento della presenza di persone già dal fine settimana, mentre cresce anche la voglia di montagna e passeggiate lungo i corsi d’acqua.

Secondo le previsioni, il clima resterà stabile e molto caldo anche nelle prossime ore, con sole prevalente e scarse possibilità di pioggia. Un assaggio d’estate arrivato con quasi un mese di anticipo rispetto alle medie stagionali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook