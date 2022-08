Ieri tanta acqua, oggi allerta gialla su tutto il Piemonte. Prosegue l’ondata di instabilità che ha interrotto la lunga serie di giornate serene.

Pioggia battente, a tratti anche violenta, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 agosto, sulla Valsesia e sul Biellese. In particolare su Biella dintorni si sono registrati anche danni, dai rami caduto in strada alle cantine allagate. Un fronte di instabilità che ha interrotto la lunga serie di giornate caratterizzate da alta pressione e cielo sereno o poco nuvoloso.

Oggi allerta gialla

Per la giornata di oggi, giovedì 18 agosto, l’Arpa Piemonte ha diramato uno stato di allerta gialla su tutta la regione per quanto riguarda la possibilità di temporali di una certa intensità.

Spiega il Centro Meteo Piemonte che «’aria più fredda in quota, collegata al nucleo principale della perturbazione, irromperà sul Piemonte determinando una generale instabilizzazione del tempo con possibilità di nubifragi e locali grandinate. E’ previsto inoltre un calo della quota neve localmente fin verso i 3000-3300 metri: in caso di rovesci più intensi, in serata, anche al di sotto».