Il Cai Borgosesia ricorda Tullio Vidoni, morto 35 anni fa. Appuntamento al centro sociale per fare memoria di uno dei più importanti alpinisti della zona.

Il Cai Borgosesia ricorda Tullio Vidoni, morto 35 anni fa

Il Cai di Borgosesia ricorda Tullio Vidoni a 35 anni dalla morte. All’alpinista, scomparso il 12 febbraio 1988, è peraltro intitolata dal 1995 la stessa sottosezione cittadina del Club alpino, oltre che l’Alta Via che circumnaviga il Corno Bianco, tracciata nel 1989. L’incontro a lui dedicato è in programma per la serata di oggi, venerdì 16 febbraio, al Centro sociale di via Giordano, con inizio alle 21.

Alpinista di primo piano

Vidoni, originario di Tarcento, in provincia di Udine, dov’era nato il 30 giugno 1947, si era trasferito in Valsesia in giovane età. Fu alpinista a livello internazionale, con innumerevoli ascensioni sulle Alpi, sulle Ande e sull’Himalaya, raggiungendo la vetta di cinque “Ottomila”. Morì appena quarantenne travolto da una valanga durante una escursione al Piccolo Altare sopra Rima.

LEGGI ANCHE: Tullio Vidoni ricordato dai compagni di cordata

La serata raccoglierà intorno al tavolo come relatori Antonio Vidoni, che traccerà un profilo famigliare del fratello; Carlo Raiteri, past president Cai di Varallo e compagno di cordata di Tullio in numerose ascensioni e prime invernali sulle Alpi; la guida alpina Martino Moretti, alpinista di “quota ottomila” compagno di Vidoni nelle ascensioni sul Broad Peak e sul K2.

Nel corso della serata verrà presentato il video celebrativo “Da Sommardenchia al K2”.