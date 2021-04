Il Pianeta dei clown regala colombe al personale dell’ospedale di Borgosesia.

Il Pianeta dei clown

“L’associazione Il Pianeta dei Clown – Onlus ha donato all’Ospedale di Borgosesia 37 colombe per ringraziare tutto il personale per lo sforzo profuso in questo periodo di emergenza da Covid. A ricevere la donazione il direttore sanitario, dott. Federico Scienza, il dott. Francesco Rametta e la coordinatrice infermieristica Graziella Comola.

