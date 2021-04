Dopo aver limitato le linee guida ministeriali sull’aborto chimico, ora il Piemonte permette soltanto alle associazioni pro-vita di convenzionarsi con i consultori.

Il Piemonte continua a ostacolare il diritto all’aborto

Oggi, sabato 17 aprile, in tutto il Piemonte associazioni e cittadini hanno voluto manifestare a difesa della legge 194 e contro il recente bando della Regione. Nelle scorse settimane, infatti, la giunta ha emanato una circolare che riguardava l’aggiornamento degli elenchi di associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile.

Il testo, proposto dall’assessore regionale Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia, consentirà alle organizzazioni anti-abortiste di proporre la loro propaganda ideologica all’interno di consultori e ospedali.

Breve storia del diritto all’aborto in Italia

In Italia l’aborto farmacologico è tutelato soltanto dal 2009 (con circa vent’anni di ritardo rispetto a Francia e Regno Unito). Esso prevede la somministrazione di due farmaci a distanza di 48 ore uno dall’altro. I farmaci abortivi figurano nella lista delle medicine essenziali stilata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La normativa italiana, però, prevede un limite di tempo (sette settimane) ridotto rispetto a quello indicato dal farmaco stesso (nove settimane). Inoltre prevede il ricovero ordinario in ospedale della durata di tre giorni.

Lo scorso 8 agosto, dopo dieci anni di “fermo”, il Ministero della Salute ha aggiornato le linee di indirizzo, annullando l’obbligo di ricovero in ospedale, estendendo a nove settimane di età gestazionale la somministrazione del farmaco, e prevedendone la somministrazione in consultorio o in ambulatorio.

Prime limitazione alle norme ministeriali

A fine settembre, la regione Piemonte, sempre su iniziativa del consigliere Marrone (e con il sostegno del presidente Alberto Cirio di Forza Italia) aveva emanato una circolare che limitava fortemente le regole approvate dal ministro Speranza. La circolare vietava la distribuzione della pillola RU486 nei consultori e in day hospital (solo in ospedale, quindi) e invitava l’attivazione di sportelli con associazioni anti-abortiste negli ospedali pubblici.

Già nel 2010 l’allora giunta Cota aveva approvato il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza”. La delibera prevedeva che l’accoglienza di donne in gravidanza potesse essere effettuata dai servizi consultoriali, dai centri per la famiglia e dalle strutture del volontariato e del privato sociale, che avessero però stipulato le idonee convenzioni previste dal protocollo. Il requisito richiesto era avere come finalità «la tutela della vita fin dal concepimento».

Nei consultori solo associazioni pro-vita

E torniamo all’ultima circolare, emanata nel mese di marzo. La Regione Piemonte ha infatti emanato un bando per l’aggiornamento degli elenchi di “associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile”. La circolare inviata alle Asl ha però un preciso requisito di partecipazione (già noto): la presenza nello statuto «della finalità di tutela della vita fin dal concepimento».

La dichiarazione di Marrone

L’assessore di Fdi Maurizio Marrone ha recentemente dichiarato:

Occorre fare chiarezza sulle castronerie dell’opposizione. Come prevede la legge 194, tutelare la libertà di scelta vuol dire anche aiutare le donne con gravidanze difficili a superare le criticità economiche e sociali, che potrebbero spingere all’aborto. Nel bando abbiamo inoltre previsto requisiti di serietà e professionalità tali da garantire la qualità dei progetti di sostegno psicologico e sociale delle organizzazioni di tutela materno-infantile, in rete con i consultori, ma all’interno di spazi che verranno messi a disposizione nelle strutture ospedaliere.

