Il Sesia che fa paura: FOTO e VIDEO dei ponti in bassa valle

Con il fiume Sesia che a Borgosesia ha raggiunto nella notte i 7,49 metri, gran parte dei ponti sono stati chiusi per precauzione già nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile. In particolare, al momento non sono transitabili il viadotto tra Ghislarengo e Carpignano Sesia, il ponte tra Romagnano e Gattinara, il ponte e la passerella tra Serravalle e Grignasco, il ponte di Aranco a Borgosesia, il ponte “Santi Pietro e Paolo” e quello tra Quarona e Doccio. Ancora più a valle, chiuso il ponte Sesia a Vercelli.

Chiuse anche le strade

La Provincia di Vercelli constatata la “criticità idrogeologica conseguente alle massicce precipitazioni” ha chiuso già nel pomeriggio di ieri la strada 105 tra Locarno e Doccio, e in serata queste altre: la 78 da Varallo al confine con la Provincia del Vco (Civiasco); le provinciali 9, 79, 80 e 104 della Valmastallone; la 10, 124 e 81 della Val Sermenza; tutta la 299 da Baragiolo (Varallo) ad Alagna; la 82 “Quare-Rassa”.

