Notte di paura all’Isola di Borgosesia: livello del fiume oltre i 7 metri, pronto il piano di evacuazione. Il Comune ha messo a disposizione le palestre sopra la Pro loco se la situzione dovesse peggiorare.

Una notte da incubo per coloro che a Borgosesia abitano all’Isola e all’Isola di Sotto. Alle 3 di oggi, giovedì 17 aprile, il livello idrometrico del fiume Sesia è ha toccato i 7,49 metri, in pratica un metro oltre il livello di pericolo. Uno scenario che rischia di precipitare la zona in una situazione tipo quella dell’ottobre 2020, anche se questa volta la paratoia è stata chiusa fin dalla mattinata di ieri.

Il Comune ha comunque predisposto una sorta di piano di evacuazione. «Con protezione civile squadra Aib, Croce rossa, carabinieri e polizia municipale, abbiamo suonato ad ogni campanello per avvertire della potenziale criticità del Sesia nella notte – scriveva ieri sera il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Non è detto succeda qualcosa di grave, ma voglio che i miei cittadini siano tutti preparati. Ho fatto un’ordinanza di sgombero auto dall’area e ho messo a disposizione le palestre sopra la Pro loco per chi volesse lasciare casa ed allontanarsi dalla zona a rischio, per la notte. Spero di riderci sopra domani sera, pensando a tutto questo trambusto nonostante poi il fiume non sia esondato e l’emergenza rientrata».

Per ora solo due famiglie della Guardella

Per ora non c’è stata però bisogno di usare le palestre. «Il rione Isola non è mai stato evacuato ma solamente allertato di una possibile evacuazione se le condizioni lo imponessero – scrive stamane ancora il sindaco -. Sono stati evacuati e ospitati nelle palestre comunali di via Sesone due nuclei familiari della frazione Guardella vista la pericolosità del torrente Sessera».

Intanto restano chiusi i ponti di Aranco e il “Santi Pietro e Paolo”. Resta percorribile quello di Isolella. Ovviamente si tratta di una situazione in continuo aggiornamento.

