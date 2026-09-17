Il Sesia resta in sofferenza: portata ancora sotto la media del 30 per cento

Il fiume Sesia continua a risentire della siccità nonostante le precipitazioni arrivate nella seconda parte di agosto. Secondo il quadro diffuso da Arpa Piemonte, alla stazione di Palestro la portata del fiume presenta ancora uno scarto del 30 per cento rispetto ai valori di riferimento, segnale di una situazione idrica tutt’altro che normalizzata.

Le piogge hanno permesso un generale aumento delle portate dei corsi d’acqua piemontesi rispetto a luglio, quando la crisi aveva raggiunto livelli vicini a quelli dell’estate 2022. Il recupero, però, non ha cancellato gli effetti dei mesi precedenti, caratterizzati da precipitazioni insufficienti e temperature molto elevate.

Il Piemonte orientale tra le aree più critiche

A preoccupare è anche il quadro complessivo del Piemonte orientale, dove Arpa Piemonte segnala le anomalie negative più marcate per le risorse idriche superficiali considerate. Una situazione che riguarda quindi direttamente anche il territorio attraversato dal Sesia e che conferma quanto il recupero di agosto resti ancora fragile.

Nel comprensorio irriguo Novarese-Vercellese la disponibilità d’acqua viene comunque giudicata sufficiente. A livello regionale, però, l’estate si è chiusa con precipitazioni inferiori del 20 per cento alla norma e con temperature medie mai così alte negli ultimi settant’anni.

Il caldo può cancellare i benefici delle piogge

Il problema ora riguarda soprattutto l’evoluzione delle prossime settimane. Le previsioni indicate da Arpa per la prima metà di settembre parlano di condizioni prevalentemente asciutte, temperature superiori alla media e poche occasioni per precipitazioni significative.

Senza nuove piogge diffuse e persistenti, il miglioramento registrato alla fine di agosto rischia quindi di essere soltanto temporaneo. Per il Sesia, che a Palestro mantiene ancora un deficit del 30 per cento, sarà decisivo l’andamento meteorologico delle prossime settimane.

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