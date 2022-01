Pista ciclabile, lavori sul tratto in baraggia a Quarona. Il percorso potrebbe aprire in primavera.

Il tratto più bello della pista ciclabile a Quarona

Si lavora nella zona della baraggia, lungo il fiume Sesia, per realizzare la pista ciclabile che collegherà Quarona e Varallo. L’obiettivo è concludere nei primi giorni di marzo, così da rendere il percorso utilizzabile sin dalla primavera.

«Il tratto in baraggia viene mantenuto in sterrato e terra battuta, anche per rispettare l’ambiente – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta –. È a mio parere la sezione più bella perché corre immersa nella natura, dando al progetto quella caratteristica di valorizzazione del territorio in chiave turistica, ambientale e sportiva. Se i tempi saranno rispettati, si potrà aprire la pista in primavera».

A completare l’intervento aree di sosta e pannelli informativi. E c’è l’intenzione (subordinata al reperimento di fondi) di illuminare il tracciato.

Il tracciato

La fase di esecuzione riguarda ora il tratto interno della pista, quello che corre lungo il Sesia arrivando dall’area industriale di Roccapietra. Il tracciato risalirà all’altezza del municipio in via Zignone per proseguire su via Sella dietro al cimitero e sbucare infine su corso Rolandi dove la parte conclusiva (capolinea è lo stabilimento Loro Piana) è già stata realizzata.

La pista avrà uno sviluppo complessivo di nove chilometri. «Utile sicuramente per gli spostamenti tra Varallo e Quarona, ma soprattutto per dare impulso in chiave turistica – prosegue il primo cittadino –. E proprio in quest’ottica si sta organizzando la creazione di piazzole di sosta con pannelli descrittivi che riportino cenni storici e informativi dedicati alla Valsesia. Sarà installato anche un punto di ricarica per bici elettriche».

Altro aspetto è quello dell’illuminazione

«L’intenzione è illuminarla – conclude Pietrasanta –. Al momento con i lavori si procede con la predisposizione per la posa dei punti luce, in attesa di trovare i fondi necessari per procedere per l’illuminazione».

L’opera ha un costo complessivo di 914mila euro coperto da Regione Piemonte (per il 60% attraverso il bando per interventi di “percorsi ciclabili sicuri”), Comuni di Varallo e di Quarona e da Loro Piana Spa con Fondazione Valsesia onlus.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE