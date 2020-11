Impianti sciistici aperti per gli ospiti degli alberghi: la proposta

Impianti sciistici aperti per i clienti degli alberghi nelle regioni alpine: è la proposta di mediazione presentata da Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento.

Impianti sciistici per gli alberghi

Aprire gli impianti di risalita in occasione delle festività per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. È la proposta di mediazione presentata al governo per evitare il tracollo completo del settore turistico invernale. La proposta arriva dalle regioni Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento.

