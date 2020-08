In Piemonte le scuole per l’infanzia possono riaprire lunedì 31 agosto. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che da lunedì 31 agosto consente alle scuole per l’infanzia di riaprire in anticipo rispetto alle altre regioni.

La posizione del Presidente Cirio

Per il Presidente della Regione riaprire è una priorità assoluta visto il disagio che le famiglie e i lavoratori del settore hanno subito durante i mesi del lockdown. Per garantire la sicurezza è stato attivato in tutto il Piemonte un servizio di screening per il Covid-19 su base volontaria riservato al personale docente e non docente che lavora nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private.

Le indicazioni nazionali

Il personale delle scuole pubbliche statali dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina che provvederà a eseguire il test e, in caso di positività, a inserire il nominativo sulla piattaforma Covid-19 della Regione Piemonte per l’effettuazione del tampone da parte della Asl di appartenenza. Il personale delle scuole non statali e dei servizi educativi per la prima infanzia eseguirà i test nelle aziende sanitarie locali.

