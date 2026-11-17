Il Piemonte è la quarta regione italiana più colpita dagli incendi nel 2026 per superficie bruciata. Tra il primo gennaio e il 15 ottobre, le fiamme hanno interessato ben 5.159 ettari di territorio, con 52 incendi registrati. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Legambiente “La Bieconomia delle foreste 2026”, presentato a Roma il 30 ottobre durante il nono Forum foreste dedicato alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

Un dato particolarmente preoccupante per una regione caratterizzata da un’estesa presenza di boschi, soprattutto nelle aree alpine e collinari. Nella graduatoria nazionale il Piemonte si colloca subito dopo Sicilia, Calabria e Puglia, davanti alla Sardegna. Un quarto posto che evidenzia la gravità del problema, nonostante il territorio regionale sia lontano dalle aree meridionali tradizionalmente più esposte agli incendi estivi. E di certo un peso importantissimo lo hanno avuto i roghi di luglio e agosto in Valsesia e Valsessera.

In Italia oltre 130mila ettari divorati dalle fiamme

Il quadro nazionale delineato da Legambiente è altrettanto allarmante. Nei primi nove mesi e mezzo del 2026 sono stati registrati 2.223 incendi, con un incremento del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco ha raggiunto 130.858 ettari, il 36% in più rispetto al 2025. Una crescita che conferma la vulnerabilità del territorio di fronte agli incendi.

Particolarmente significativo anche il dato relativo alle aree naturali protette. Circa 37.500 ettari interessati dai roghi appartengono alla Rete Natura 2000, che comprende habitat di particolare importanza per la conservazione della biodiversità. Quasi il 29% della superficie bruciata riguarda territori tutelati, con possibili conseguenze sugli ecosistemi e sulle specie animali e vegetali che li popolano.

Le foreste aumentano, ma diventano più vulnerabili

Il rapporto mette in evidenza una contraddizione che riguarda anche le montagne piemontesi. In Italia la superficie forestale continua ad aumentare, soprattutto per effetto dell’abbandono di terreni agricoli, pascoli e aree rurali. Dove un tempo si coltivava o si allevava, oggi avanza il bosco, modificando progressivamente il paesaggio e gli equilibri ambientali di molte zone montane e collinari.

L’espansione delle foreste non coincide però necessariamente con un miglioramento delle loro condizioni. Legambiente richiama l’attenzione sulla crisi climatica, sulle siccità prolungate, sulle ondate di calore e sulla diffusione delle specie aliene invasive. Il rischio è avere più superficie boscata, ma meno capacità di proteggerla, soprattutto quando mancano manutenzione, monitoraggio e programmi di gestione adeguati.

Pochi boschi gestiti e una forte dipendenza dall’estero

Un altro problema riguarda i ritardi nella pianificazione forestale. Secondo i dati raccolti da Legambiente, nel 2026 soltanto il 21% della superficie boscosa italiana risulta coperto da strumenti di pianificazione, mentre la gestione forestale interessa appena l’11%. Percentuali ancora molto basse rispetto alle necessità del territorio, nonostante entrambe siano aumentate di tre punti rispetto all’anno precedente.

A questa situazione si aggiunge la dipendenza dal legname importato. L’Italia continua a soddisfare attraverso acquisti dall’estero circa l’80% del proprio fabbisogno, pur disponendo di un patrimonio forestale in crescita. Una contraddizione che penalizza anche le potenzialità delle filiere locali, dove una gestione sostenibile potrebbe favorire attività economiche, occupazione e valorizzazione delle risorse del territorio.

Le richieste di Legambiente per salvare il patrimonio forestale

Per affrontare queste criticità, Legambiente propone al Governo una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030. Tra le priorità figurano la certificazione di almeno il 25% delle superfici forestali e l’estensione della pianificazione ad almeno il 50% del patrimonio boschivo. L’associazione chiede inoltre di ridurre del 30% le importazioni di legno, promuovendo una filiera nazionale sostenibile.

Le altre proposte riguardano la prevenzione degli incendi, la difesa della biodiversità, il contrasto al commercio illegale del legname e la creazione di aree dedicate alla protezione degli ecosistemi forestali. Particolare attenzione viene riservata anche alla valorizzazione del legno italiano, attraverso sistemi produttivi circolari e un impiego delle risorse che riduca sprechi e impatti ambientali.

Il 21 novembre torna la Giornata nazionale degli alberi

La tutela del patrimonio verde sarà al centro anche delle iniziative organizzate in occasione della Giornata nazionale degli alberi, prevista per sabato 21 novembre. Dal 20 al 22 novembre Legambiente promuoverà la tradizionale campagna “Festa dell’albero”, con appuntamenti dedicati alla messa a dimora di nuove piante. Un’occasione per coinvolgere cittadini e comunità nella cura dell’ambiente, partendo anche dai piccoli interventi locali.

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