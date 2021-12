Incentivi per vivere in montagna: solo 20 scelgono la Valsesia. Molto più gettonate le Prealpi biellesi con 71 richieste.

Incentivi per vivere in montagna: solo 20 scelgono la Valsesia

Sono 571 le domande pervenute per il bando della Regione Piemonte che offriva incentivi per chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni delle montagne piemontesi.

La maggior parte delle domande sono giunte dal Piemonte (461), dalla Lombardia (72), dalla Liguria (23). Richieste sono arrivate anche dalle regioni Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.

Solo 20 persone hanno scelto la Valsesia come destinazione

Tra le province scelte come destinazione, la Valsesia non è tra le più gettonate: solo 20 richieste contro le 252 per Torino, 126 per Cuneo, 71 per Biella, 44 per Alessandria, 42 per il Vco, 11 per Novara e 5 per Asti.

Che cosa prevedeva il bando

Il bando prevedeva che chi risiede in un centro urbano in Italia e intenda acquistare o restaurare un immobile in un comune montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti, da rendere prima casa, trasferendovi la propria residenza, possa ricevere contributi da 10 a 40 mila euro.

In totale, l’importo richiesto come contributo è di 19 milioni e 77 mila euro: la Giunta regionale ha stanziato per questa iniziativa 10 milioni e 475 mila euro. Nelle prossime settimane gli uffici verificheranno le domande.