Incidente all’alba sulla A4, perde la vita un ragazzo di 20 anni. Una Volwswagen T-Roc ha tamponato un autoarticolato: nulla da fare per il passeggero della vettura.

Un 20enne ha perso la vita all’alba di oggi, sabato 23 dicembre, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. L’incidente mortale si è verificato intorno alle 6.30 al confine con tra Novarese e Milanese, nelle vicinanze di Bernate Ticino.

La dinamica dell’evento è ancora oggetto di indagine da parte della Polstrada. Si sa solo che una vettura, una Volkswagen T-Roc, con a bordo due occupanti ha tamponato violentemente l’angolo di un autoarticolato. Come segnala la Provincia di Biella, il passeggero della vettura, Stefano Sughi, 20 anni, residente a Biella ma originario di Torino, ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell’impatto.

In ospedale il conducente

Il conducente della T-Roc, un 21enne, è attualmente ricoverato in condizioni gialle presso l’ospedale Maggiore di Novara. Al volante dell’autoarticolato, il conducente, 35 anni, è risultato illeso. Le operazioni di messa in sicurezza hanno comportato la chiusura temporanea di una corsia dell’autostrada A4.

Come accennato, Stefano Sughi, il giovane biellese deceduto nell’incidente, viaggiava sul sedile del passeggero. L’urto con l’autoarticolato è avvenuto all’altezza del casello di Mercallo Mesero. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il 20enne non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per definire la dinamica dell’incidente

L’autista del camion coinvolto, un 35enne, è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. La Polstrada sta procedendo con gli accertamenti per determinare le cause precise dell’incidente. Le autorità competenti stanno gestendo la situazione e coordinando le operazioni sul luogo dell’incidente. La chiusura temporanea di una corsia sull’autostrada A4 è stata necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza.