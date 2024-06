Incidente sul Monte Bianco: muore un alpinista tedesco. Era in escursione con due compagni, quando è scivolato lungo il ghiacciaio del Miage

Incidente sul Monte Bianco: muore un alpinista tedesco

L’uomo, un 54enne di nazionalità tedesca, si trovava in escursione sul Monte Bianco, ad una quota di 2800 metri, quando è scivolato in un canale del ghiacciaio del Miage. Illesi i due compagni della vittima, con i quali stava discendendo dal rifugio Gonella.

I ramponi

I tre alpinisti, erano saliti il giorno prima al rifugio, con l’intenzione di pernottare prima della salita alla vetta del Monte Bianco. In mattinata però, hanno deciso di tornare indietro, dopo aver visto che il tempo non era dei migliori.

Lungo la discesa, si sono improvvisamente ritrovati in un punto ancora molto coperto di neve. Per questo motivo, i due compagni hanno deciso di indossare i ramponi, mentre l’uomo avrebbe comunque scelto di procedere la discesa senza utilizzarli.

Un intervento complicato

Dopo aver visto il compagno scivolare lungo un canale del ghiacciaio, i due avrebbero quindi subito lanciato l’allarme. Il Soccorso Alpino Valdostano, dopo averli recuperati in elicottero e messi al sicuro, intervento già di per sé complicato, ha cercato di rintracciare il terzo alpinista. Le ricerche, proprio a causa della conformazione del terreno e della presenza di neve, si sono però anch’esse rivelate molto più difficili del previsto.

Una volta rintracciato il corpo, sono stati avvisati la guardia di finanza, con il compito di ricostruire la vicenda per intero, e le autorità consolari, dato che si trattava di un cittadino straniero.

Foto d’archivio

