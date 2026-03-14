Iniziata la nevicata sui centri di montagna: precipitazioni fino a domani mattina. LE FOTO

Iniziata la nevicata sui centri di montagna: precipitazioni fino a domani mattina. In valle invece prosegue la pioggia. Il sole ritorna lunedì.

Iniziata la nevicata sui centri di montagna: precipitazioni fino a domani mattina

Come previsto da meteorologi, dalla tarda mattinata di oggi, sabato 14 marzo, sulle zone di montagna la pioggia si è trasformata in neve, imbiancando numerosi centri dell’alta Valsesia e alcune frazioni in Valsessera. Salendo la strada provinciale 299, in realtà si incontra la neve poco più su di Varallo: nevica infatti anche a Balmuccia, nonostante sia a 560 metri circa.

Un’ottima giornata soprattutto per le stazioni sciistiche (specie quelle a quote inferiori, come Mera e Bielmonte), che vedono allungarsi la stagione grazie al nuovo contributo di manto bianco che si ferma sulle piste. Parallelamente, sale di grado l’allarme per le valanghe.

A quote inferiori invece continua a piovere: una pioggia costante, ma non particolarmente intensa, se non a tratti.

Precipitazioni fino a domani mattina

Secondo le previsioni dei meteorologi, la perturbazione caratterizzerà tutta la giornata di oggi e la mattinata di domani, domenica 15 marzo. Le prime schiarite dovrebbero apparire a metà pomeriggio, per consolidarsi via via che le ore trascorrono.

Per la giornata di lunedì è previso il ritorno del bel tempo, che dovrebbe caratterizzare tutta la prima metà della prossima settimana.

Foto tratte dalle webcam di Bielmonte, Webcam Valsesia, Alpe di Mera e Monterosa 2000

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