Inseguimento da film tra moto e carabinieri: 31enne denunciato. Centauro senza targa sfugge ai militari. Aveva anche postato i video delle sue manovre sperciolate sui social.

Inseguimento da film tra moto e carabinieri: 31enne denunciato

Un inseguimento ad alta velocità con protagonisti i carabinieri della stazione di Bioglio, nel Biellese orientale. Come riporta la Provincia di Biella, un 31enne già noto alle forze dell’ordine, a bordo di una moto da cross priva di targa e con il volto coperto da casco integrale, ha ignorato l’alt imposto da una pattuglia.

Il tentativo di fermarlo è durato diversi chilometri: dalla provinciale nei pressi di Ternengo fino alle porte di Cossato, con il supporto di altre pattuglie intervenute. Per motivi di sicurezza pubblica, però, i carabinieri hanno deciso di interrompere l’inseguimento per evitare rischi agli altri utenti della strada.

LEGGI ANCHE: Pusher inseguito a Masserano butta via 150 grammi di cocaina

Partono le indagini

Nonostante la fuga, i militari hanno avviato immediatamente le indagini. Grazie alla raccolta di testimonianze, all’analisi delle telecamere di videosorveglianza dei Comuni attraversati e a un attento lavoro investigativo, sono riusciti a risalire all’identità del motociclista.

Il decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Biella, ha portato al sequestro della moto e del casco utilizzati durante la fuga, confermando così i sospetti.

Le “acrobazie” messe sui social

Come se non bastasse, il 31enne aveva pubblicato sui social diversi video e foto in cui si mostrava mentre compiva manovre pericolose a bordo di moto lanciate a velocità elevate. Questo atteggiamento di sfida alle forze dell’ordine ha aggravato ulteriormente la sua posizione, portando alla formalizzazione della denuncia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook