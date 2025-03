Pusher inseguito a Masserano butta via 150 grammi di cocaina. I carabinieri hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è infilato nella boscaglia.

Pusher inseguito a Masserano butta via 150 grammi di cocaina

Ancora controlli, sequestri e denunce nel corso attività di controllo delle piazze di spaccio da parte dei carabinieri della compagnia di Cossato, durante i quali uno spacciatore in fuga, vistosi braccato, ha buttato nel bosco circa 150 grammi di cocaina.

E’ accaduto nei giorni scorsi: i carabinieri della stazione di Masserano, transitando tra Masserano e Casapinta e perlustrando le vie adiacenti alle aree boschive notoriamente frequentate da pusher e clienti, hanno visto un uomo sospetto. Un uomo che, accorgendosi dell’auto di servizio, è scappato precipitosamente nella boscaglia, facendo perdere le proprie tracce. Durante la fuga, vistosi braccato, ha però gettato un sacchetto contenente tre involucri, risultati contenere oltre 150 grammi di cocaina.

LEGGI ANCHE: Trovato con dieci chili di cocaina: arrestato dalla polizia

Trovati due bivacchi nella vegetazione

Nella stessa zona, i carabinieri hanno trovato anche due bivacchi improvvisati, all’interno dei era presente materiale per il confezionamento, un elemento che confermava che si trattasse di un’attività di spaccio. La droga, e i due accampamenti di fortuna sono stati rimossi e sequestrati. Le indagini continuano per cercare di risalire all’identità degli spacciatori.

Lo scorso del weekend sono poi state denunciate due persone per guida sotto l’effetto di sostanze e un’altra è stata segnalata alla prefettura di Biella in quanto trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, destinato ad uso personale. È da sottolineare che le indicazioni e le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza si rivelano molto importanti per orientare i controlli.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook