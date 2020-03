Insieme possiamo farcela: anche il vescovo nello spot antivirus | VIDEO

Insieme possiamo farcela: anche il vescovo nello spot antivirus. La Regione ha messo in rete un breve filmato che mostra alcune precauzioni di base.

C’è anche il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, nello spot antivirus messo in rete dalla Regione Piemonte per dare qualche consigli utile ai cittadini.

In tutto, sono stati creati sei spot e un trailer con testimonial di eccezione per dare un messaggio di tranquillità e consapevolezza soprattutto ai concittadini astigiani, tra i più colpiti dalla malattia in Piemonte: ci sono il sindaco Maurizio Rasero, il vescovo Marco Prastaro, il farmacista Michele Maggiora, il preside Franco Calcagno, il medico Rino Barbero e la nuotatrice Alice Franco (quest’ultima lo ha realizzato dal suo ritiro a Brunico con la nazionale). Nei loro spot, oltre a ricordare alcuni principi di igiene fondamentali per non trasmettere il contagio, invitano i cittadini al rispetto delle regole indicate dal Ministero e li sollecitano a non lasciarsi prendere allo sconforto perché “insieme possiamo farcela a superare questo difficile momento”.