La vincitrice di Sanremo ha parenti anche in Valsesia: arrivano da Lagonegro. In zona ci sono alcune famiglie le cui radici sono nel centro della Basilicata.

Alcune famiglie valsesiane originarie di Lagonegro sabato sera hanno avuto un motivo in più per applaudire la vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango. Tra Borgosesia e Serravalle abitano infatti un paio di cugini e altri parenti più lontani di Giuseppe “Pino” Mango, cantautore notissimo tyra gli anni Ottanta e Novanta, prematuramente scomparso nel 2014. Lui è il padre di Angelina. E quindi in zona ci sono prozii della vincitrice, anche se i contatti ormai con la ragazza si sono persi ormai da tempo.

Negli anni scorsi infatti, dalla zona di Lagonegro e dalla Basilicata diverse famiglie si sono spostate tra Biellese e Valsesia in cerca di lavoro, tra queste alcune appartenenti al ramo familiare dei Mango.

Ricordi di famiglia

Quando sabato sul palco dell’Ariston di Sanremo hanno visto la giovane Angelina vincere la kermesse canora deve essere stata una grande emozione. Ma ancora più emozionante è stata l’esibizione della giovane artista sempre a Sanremo ha interpretato “La rondine”, una delle più belle canzoni del papà.

Angelina Mango ha sempre sottolineato il forte legame con il genitore scomparso ormai dieci anni fa. «Sono una persona educata e gentile, e credo che mio padre sarebbe prima di tutto orgoglioso di questo», ha dichiarato dopo la vittoria. La cantante è nata a Maratea (Potenza) nel 2001 da Pino Mango e Laura Valente.

Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia, dove ha continuato gli studi e dove ha iniziato a cantare in un gruppo, con il fratello nel ruolo di batterista. Una carriera culminata sabato scorso con il successo al Festival.