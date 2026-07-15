Laghetto in Val Vogna conquista Instagram: conclusa la seconda tappa del contest fotografico

Come annunciato, si è conclusa venerdì 10 luglio la seconda tappa del contest fotografico dedicato alle montagne e ai paesaggi delle Aree protette della Valsesia, promosso dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e da Notizia Oggi. Poco meno di una quarantina i partecipanti hanno inviato nuove fotografie pubblicati sui canali social dell’iniziativa. A decretare i vincitori sono stati i “like” raccolti online durante il periodo previsto dal regolamento.

La classifica della seconda tappa

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la fotografia del bellissimo laghetto vicino all’Alpe Tilio in Val Vogna, scattata da Paola Marocchino. Lo scatto ha ottenuto 173 like, risultando il contenuto più apprezzato della seconda fase del concorso. Paola si aggiudica quindi un’escursione guidata per due persone, a scelta tra quelle in programma nei prossimi mesi. I premi sono messi a disposizione dall’Ente di gestione.

Al secondo posto si è classificata Isabella Formica con la fotografia di un balcone fiorito a Rassa, capace di raccogliere 160 preferenze. Terza posizione lo scatto di Marcella Arbellia, che ha immortalato una fioritura maggiociondoli all’Alpe Campello di Rossa, con vista sul Monte Rosa: 147 like per questo scatto.

Classifica finale della prima tappa:

1° posto: Laghetto vicino all’Alpe Tilio in Val Vogna di Paola Marocchino – 173 like

2° posto: Balconi fioriti su una casa a Rassa di Isabella Formica – 173 like

3° posto: Fioritura maggiociondoli con vista sul Monte Rosa di Marcella Arbellia – 147 like

Un concorso che racconta il territorio

Per vedere tutte le bellissime foto vi invitiamo ad andare sul profilo Instagram di Notizia Oggi o dei Parchi Valsesia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della Valsesia attraverso immagini, emozioni e momenti vissuti all’aria aperta. Il contest coinvolge le aree dell’alta Valsesia, del Monte Fenera e dell’Alta Val Strona, territori che ogni anno attirano appassionati di montagna, escursionisti e fotografi.

Fotografie e video diventano così uno strumento per raccontare panorami, fauna selvatica, sentieri e scorci caratteristici. Oltre alla visibilità sui social, i partecipanti concorrono per importanti riconoscimenti, tra cui escursioni guidate organizzate dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e la possibilità di vedere i propri lavori pubblicati nel calendario 2027 di Notizia Oggi.

Al via la terza fase: servono nuove fotografie

Con la chiusura della seonda tappa si è avviata la terza e ultima fase del contest, che terminerà il 10 agosto. Ricordiamo che le fotografie e i video già utilizzati nella prima e nella seconda tornata non potranno essere riproposti nelle successive classifiche: per continuare a partecipare sarà necessario inviare nuovi contenuti.

Partecipare è semplice e aperto a tutti. Per candidarsi occorre:

visitare una delle Aree protette della Valsesia;

realizzare una fotografia o un breve video;

inviare il materiale tramite WhatsApp al 370.3518.212 oppure via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it;

indicare luogo, data dello scatto e nominativo dell’autore;

aggiungere il proprio profilo Instagram e una breve descrizione.

I like continueranno a essere determinanti per decretare i vincitori di ciascuna fase. Una nuova occasione per raccontare la montagna valsesiana e trasformare una semplice immagine in uno scatto capace di conquistare il pubblico.

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