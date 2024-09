Lavori conclusi, ha riaperto il ponte di Doccio. Da inizio settimana è tornata percorribile la infrastruttura valsesiana.

Lavori conclusi, ha riaperto il ponte di Doccio

Conclusi i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, il passaggio sul Sesia è nuovamente transitabile. L’opera è costata un milione e mezzo di euro. Il ponte era stato chiuso a giugno per la posa del cantiere, con una riapertura temporanea nelle settimane centrali di agosto. E lunedì i quaronesi hanno potuto riprendere il collegamento diretto tra il capoluogo e la frazione.

Un semaforo e l’illuminazione

Per completare il progetto mancano due passaggi (che non condizionano l’apertura al transito), la posa del semaforo e dell’illuminazione. «Come promesso, rispettando i tempi, con meno di una settimana di ritardo, il nuovo ponte di Doccio è aperto – commenta il sindaco Francesco Pietrasanta -. Sono finite le opere più grosse che hanno riguardato la messa in sicurezza dell’intera arcata, delle spallette e dei tiranti che sono del tutto nuovi. Il passaggio è stato riasfaltato. E’ stato un lavoro importante, di un importo di un milione e mezzo, che ha rappresentato uno sforzo gigantesco per l’amministrazione, ma ha portato un ottimo risultato alla comunità. Ora abbiamo un ponte datato 1930 tornato nuovo e in sicurezza».

«L’adeguamento era necessario»

Proprio l’età del ponte ha reso necessaria l’opera di adeguamento, in particolare a seguito dell’alluvione di tre anni fa che aveva rischiato di peggiorare la stabilità della struttura tanto da richiedere verifiche e prove di carico per saggiare la tenuta.

«Resta da rinnovare l’illuminazione e da installare semafori “intelligenti” agli accessi per alternare il passaggio dei veicoli – anticipa il primo cittadino -. In ogni caso si tratta di lavori che non condizioneranno il transito».

I semafori consentiranno il passaggio alternato, senza problematiche di precedenza: «E’ una questione di sicurezza, l’ampiezza del ponte consente il passaggio di un veicolo solo, e oltretutto andremo a ricavare una zona di rispetto per biciclette e pedoni. Una volta piazzati semafori e illuminazione andremo a inaugurare l’opera finita».

