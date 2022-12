Le piste di Bielmonte e l’Oasi Zegna vanno in onda su Rai Tre. Vetrina regionale per gli sport invernali in alta Valsessera.

Si è parlato anche dell’Oasi Zegna e degli impianti sciistici di Bielmonte all’interno del TG Itinerante della redazione regionale del Piemonte di Rai Tre.Sul piccolo schermo sono stati intervistati il responsabile di Icemont, Giampiero Orleoni, e il referente di Overalp, Stefano Maffeo. Le opportunità offerte dalla stagione invernale in Oasi Zegna hanno così potuto avere una vetrina di livello regionale.

Il servizio lo si può rivedere all’interno del Tg regionale: clicca qui.