L’estate non molla: caldo ancora protagonista, nel weekend possibili temporali

Caldo e possibili temporali in Piemonte caratterizzeranno questo fine settimana di Ferragosto, con temperature ancora nettamente estive ma un’atmosfera destinata a diventare più instabile. Tra sabato 15 e domenica 16 agosto l’anticiclone nord africano continuerà infatti a interessare la regione, pur mostrando i primi segnali di un graduale indebolimento.

Secondo le previsioni diffuse dal Centro meteo Piemonte, le temperature resteranno superiori alle medie climatiche a tutte le quote. Le massime saranno generalmente comprese tra 32 e 35 gradi, con punte anche superiori sul Basso Piemonte. Il caldo, dunque, non sparirà, ma dovrà fare i conti con una crescente variabilità soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temporali sulle Alpi, possibili sconfinamenti in pianura

Il progressivo indebolimento dell’alta pressione favorirà infatti lo sviluppo di rovesci e temporali di calore. I fenomeni interesseranno soprattutto l’arco alpino e localmente potranno risultare anche di forte intensità. Il Centro meteo Piemonte segnala inoltre la possibilità di «locali criticità idrogeologiche» nelle zone interessate dalle precipitazioni più abbondanti.

Non sono esclusi sconfinamenti verso i vicini settori pedemontani. Una maggiore instabilità è prevista soprattutto nella giornata di domenica, quando rovesci e temporali potrebbero raggiungere anche le alte Langhe, il Cuneese e le pianure centro-meridionali. Si tratterà comunque di fenomeni irregolari, alternati a fasi ancora soleggiate e molto calde.

Nessun vero break dell’estate

A ridimensionare l’ipotesi di un imminente cambio di stagione è anche il meteorologo Andrea Vuolo. «Ancora nessun break dell’estate in vista», sottolinea, spiegando che nei prossimi giorni si assisterà piuttosto a una graduale attenuazione dell’ondata di caldo. Correnti più fresche di origine atlantica riusciranno a indebolire il bordo settentrionale dell’anticiclone subtropicale.

La conseguenza sarà un aumento della variabilità accompagnato da una diminuzione delle temperature, ma senza un autentico ribaltamento della situazione meteorologica. Secondo Vuolo, all’inizio della prossima settimana le massime potrebbero perdere dai 3 ai 5 gradi, pur mantenendosi generalmente attorno o al di sopra dei valori medi tipici della seconda metà di agosto.

Il caldo potrebbe tornare a crescere

Il quadro resta quindi pienamente estivo. Anche dopo Ferragosto, nelle pianure piemontesi le temperature massime dovrebbero superare quasi ovunque i 30 gradi per buona parte della prossima settimana. Un po’ di sollievo potrebbe arrivare soprattutto durante la notte, grazie a valori minimi più contenuti rispetto a quelli registrati durante la fase più intensa dell’ondata canicolare.

E la tregua potrebbe essere relativamente breve. Le attuali proiezioni indicano infatti la possibilità di un nuovo rialzo delle temperature attorno al 19-20 agosto. Nessuna fine anticipata dell’estate, dunque: il caldo dovrebbe soltanto allentare temporaneamente la presa, mentre aumenteranno le occasioni per temporali pomeridiani e serali.

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