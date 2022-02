Leucemia a 26 anni: Alessandro cerca un donatore di midollo osseo. Alessandro Grazioli è di Briona, gioca nel Sizzano calcio, è ben conosciuto in tutta la bassa valle e ha lanciato il suo appello.

Leucemia a 26 anni

Un appello che ha già fatto centro, almeno per quanto riguarda il numero di adesioni: nel giro di qualche giorno, sono già quasi 3mila le nuove iscrizioni registrate dall’Admo, l’Associazione italiana dei donatori di midollo osseo. Ovviamente occorrerà valutare la compatibilità, che è rara, ma è chiaro che maggiore è il numero dei potenziali donatori, più alta è la probabilità di trovare quello giusto.

Scoperta

Adesso si dovrà innanzitutto effettuare un prelievo a ciascun donatore. Alessandro ha 26 anni, gli studi in Economia a Milano e una carriera da calciatore con la fascia da capitano nel Sizzano, squadra di Promozione piemontese. A ottobre ha scoperto il terribile male. E dire che fino a prima Grazioli aveva giocato e si era allenato con la sua squadra come sempre.

La scoperta del male

Tutto inizia con il ricovero al pronto soccorso per febbre e lesioni cutanee. La diagnosi è terribile. E si parte per cercare il donatore di midollo osseo. Nessuno dei suoi parenti né dei candidati iscritti al Registro mondiale, infatti, risulta compatibile con lui. Così si è mobilitata con un appello social Admo Piemonte per trovare il suo “gemello genetico”.

L’appello condiviso

L’appello finito sui social ha avuto migliaia di condivisione, si spera che, visto il riscontro, la situazione possa in qualche modo trovare una soluzione. Qualche giorno Alessandro è stato trasferito a Bologna per delle nuove cure. Solo un donatore su 100mila risulta compatibile con un paziente in attesa. Qualora si trovasse un midollo compatibile, il trapianto consisterebbe in un prelievo abbondante di sangue, senza alcuna operazione traumatica.