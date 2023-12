L’Immacolata porta anche la neve. Sabato e domenica più soleggiati. I meteorologi prevedono per domani precipitazioni su tutto il Piemonte, ma l’accumulo sarà modesto.

Il ponte dell’Immacolata comincia con la neve ma finisce con il sole. Sono queste le previsioni dei meteorologi per le prossime giornate, caratterizzate appunto dalla prima festività della stagione natalizia, quella dell’8 dicembre.

Queste le indicazioni di Nimbus per la giornata di domani, venerdì 8 dicembre: «In mattinata piogge e nevicate in estensione; neve fino in pianura tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino, temporaneamente anche sul Torinese, oltre i 400 metri tra Valle d’Aosta, Biellese e nord Piemonte, a parte iniziali fiocchi a quote più basse inizialmente. Nel pomeriggio proseguono nevicate a bassa quota a sud del Po, ma tendenti a portarsi sulle zone più meridionali, piogge o pioviggini a nord del Po con neve oltre i 400-600 metri, ma fenomeni in generale diradamento e tendenti a localizzarsi sui settori alpini di confine della Valle d’Aosta. In serata ultime cadute di neve o nevischio sui settori prossimi alla Liguria e su creste e cime di confine della Valle d’Aosta».

Quindi una nevicata anche a bassa quota, ma con accumuli modesti.

Torna il sole da sabato

Il tempo dovrebbe poi migliorare nella giornata di sabato, anche se non si escudono rannuvolamenti e addirittura qualche modesta precipitazione nevosa in serata.

Domenica più soleggiato e con temperature in leggera risalita. Lunedì in parte soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso e alcune precipitazioni. Martedì e mercoledì in prevalenza soleggiato e asciutto.