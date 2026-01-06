L’ondata di freddo prosegue e si accentua: il picco tra oggi e domani. Alla Margherita ci si avvicina ai -30. Fino a domenica il cielo si manterrà sereno .

L’ondata di freddo prosegue e si accentua: il picco tra oggi e domani

In tutto il Piemonte in questi giorni si stanno registrando condizioni di freddo intenso: tant’è che in parecchie zone (soprattutto di pianura) si sono registrati i fenomeni di nebbia fitta e gelata.

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, l’ondata di freddo raggiungerà il suo culmine tra oggi, martedì 6 gennaio, e domani, mercoledì 7. «Nelle notti di martedì e di mercoledì le temperature minime sul nostro Piemonte potranno subire un’ulteriore generale diminuzione portandosi diffusamente al di sotto dei -8/-13 gradi nei fondovalle alpini più stretti (e riparati dal vento) dagli 800 metri di quota in su, ma con locali picchi di -15/-20 gradi tra i 1.200 e i 2.500 metri, specie laddove persiste un maggiore accumulo di neve al suolo. Talora anche fin sotto i -20 gradi su conche vallive sopra i 1.500-2.000 metri».

La scorsa notte alla Capanna Margherita si è arrivati a -28,5 gradi. E attenzione per chi volesse salire in quota: «Gelo esteso che persisterà anche nelle ore diurne, specie su versanti Nord, peraltro con l’effetto di raffreddamento da vento che sulle alte valli potrebbe portare ad una maggiore percezione del freddo (effetto wind-chill), quindi massima prudenza in alta quota per coloro che effettueranno eventuali escursioni sci-alpinistiche».

Tra giovedì e venerdì la risalita delle temperature

«A seguire, tra giovedì e venerdì seguirà un sensibile rialzo delle temperature in quota – spiega ancora il meteorologo – per la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, con una perturbazione atlantica che potrebbe portare nevicate a carattere di tormenta su alte valli di confine, specie dall’alta Val Susa alle valli dell’Ossola, in locale sconfinamento agli sbocchi vallivi nord-occidentali e con venti di foehn in accentuazione sui settori pedemontani e di alta pianura dal Cuneese al Vco. Nel weekend seguirà poi un nuovo brusco calo delle temperature con persistenza di forti gelate notturne anche a bassa quota, ma ancora in un contesto asciutto pressoché su tutta la regione».

In ogni caso, fino a domenica è previsto cielo sereno o poco nuvoloso.

