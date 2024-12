Lotteria del Fondo Edo Tempia: ecco i numeri vincenti. Venduti 21.830 biglietti, il primo premio è uno scooter elettrico.

Lotteria del Fondo Edo Tempia: ecco i numeri vincenti

È andato al biglietto numero 25023 lo scooter elettrico, il più ricco dei premi dell’edizione 2024 della lotteria del Fondo Edo Tempia. L’estrazione dei numeri vincenti si è svolta nella mattinata di martedì 3 dicembre.

Nella grande urna con il logo dell’albero verde simbolo dell’impegno accanto ai malati di cancro c’erano 21.830 biglietti, un numero in crescita rispetto a quello dell’edizione passata. È facile calcolare a quanto ammonta la donazione per i progetti di cure palliative, a cui storicamente è dedicata questa iniziativa: 21.830 euro, dato che ogni tagliando veniva ceduto in cambio di un euro. il Fondo ringrazia coloro che hanno contribuito alla vendita dei biglietti e chi ha messo a disposizione i premi.

I nomeri vincenti

Ecco l’elenco degli altri biglietti vincenti: l’orologio Damiani offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di Biella al numero 18175, la coperta di cashmere firmata Ermenegildo Zegna al numero 27358, l’abito in velluto Chiara Boni al numero 20648, la bicicletta a pedalata assistita J1plus offerta da Banca Sella al numero 28315, il tablet Remarkable 2 e marcatore Plus offerto da Banca Sella al numero 23079, il monopattino elettrico Xiaomi offerto da Banca Sella al numero 26941, il pigiama da donna (La Fiorentina, via Italia, Biella) al numero 23088.

I tre orologi FitBit Versa 4 (Banca Sella) ai numeri 18819, 04304 e 17204, la maglia a rovescio (Santa Barbara, via Torino, Biella) al numero 00703, l’orologio Harmony Collection di Rodighiero gioielli (via Italia, Biella) al numero 06062, il buono acquisto da Vilflora a Verrone al numero 08087, il buono acquisto al Garden center Forlini di Santhià al numero 05340, il buono acquisto per il negozio di abbigliamento Chiara Shop di Santhià al numero 24447.

Il servizio da tavola con tovaglioli di CaBrio (piazza I Maggio, Biella) al numero 27086, il canestro junior di Decathlon al numero 19442, la sciarpa in cashmere di Piacenza al numero 03360, i due cofanetti di prodotti naturali dell’erboristeria Naturalmente di Santhià ai numeri 21765 e 21719, il cesto di prodotti De Mori al numero 05330, il viaggio in giornata offerto dall’agenzia Tu mi fai girar del centro commerciale Gli Orsi al numero 04677.

Il viaggio in giornata al mare di Kokki Viaggi (Santhià) al numero 07565, il giro pizza per due persone da Jamm a Vercelli al numero 28539, il buono per acquisti di intimo da Benetton (Santhià) al numero 06513, una penna New York di Il punto ufficio a Santhià al numero 04666, un cofanetto di tre bottiglie di vino dell’azienda Alberta Luciana di Cavaglià al numero 10351, un buono abbigliamento

