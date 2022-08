Lozzolo perde un contributo per l’area sportiva: le immagini erano sbagliate

Lozzolo perde il contributo per l’area sportiva: il progetto non è stato accettato per via di un errore nel caricamento delle immagini.

Lozzolo perde il contributo

Un errore di forma. «La documentazione tecnico progettuale non conforme a quella prevista, nello specifico presentate foto dell’impianto in luogo della planimetria» è la ragione per la quale il settore sport della Regione Piemonte non ha ammesso in graduatoria il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza del centro polisportivo in piazza Delmastro presentato dall’amministrazione comunale di Lozzolo al bando denominato “linee di intervento per impiantistica sportiva 2021-2022”. Una notizia che ha stupito il sindaco Roberto Sella.

«E’ aberrante che una domanda di richiesta di contributo sia rigettata per aver sbagliato a caricare le foto al posto della planimetria» tuona il sindaco Sella Roberto il quale prosegue che “sarebbe stato sufficiente ma anche normale, che a fronte di un mero errore di caricamento dei documenti, venisse chiesta una integrazione”.

LEGGI ANCHE: Paradiso delle bici a Lozzolo. Ora si punta a un parco avventura

Il progetto

Il progetto depositato prevedeva il rifacimento della pavimentazione del campo da basket il quale necessita di una manutenzione straordinaria visto anche il cedimento del terreno sottostante.

A causa di un cavillo burocratico dunque non è stato ammesso il progetto che prevedeva una spesa di 85.000 euro. «I lavori avrebbero potuto permettere la piena fruibilità del campo oltre che svolgere sport in maniera sicura» commenta l’assessore Alberto Zappaterra il quale gli fa eco il consigliere delegato ai servizi alla cittadinanza, Sette Antonio: «Questo intervento di manutenzione sarebbe stato il primo utile a rendere il centro polisportivo più adeguato, adatto e funzionale alle esigenze di tutti i cittadini, di tutte le età, e anche per le associazioni locali». Questa è una occasione persa, che l’amministrazione ha cercato di cogliere e, ove possibile, farò appello affinché il progetto venga ammesso in graduatoria».

In foto: il centro sportivo