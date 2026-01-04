Lutto in Valsesia per la scomparsa di don Giuseppe Teglia. Era stato parroco a Cellio e a Grignasco: una persona ricordata con stima e affetto. Domani il funerale.

Lutto in Valsesia per la scomparsa di don Giuseppe Teglia

Si è spento don Giuseppe Teglia, sacerdote molto conosciuto e stimato, che per molti anni ha svolto il suo ministero nelle comunità valsesiane di Cellio e Grignasco, lasciando un ricordo vivo e affettuoso tra i fedeli.

Don Giuseppe era nato a Casalvolone il 19 febbraio 1941. Dopo la formazione in seminario, era stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1965 da monsignor Placido Maria Cambiaghi. I primi passi del suo ministero li aveva compiuti come vicario parrocchiale a Gravellona Lomellina, accanto a don Gilio Masseroni.

LEGGI ANCHE: Morto don Franco Mortigliengo, ex vicario parrocchiale a Borgosesia

L’arrivo in Valsesia

Nel 1969 era arrivata la nomina a parroco di Cellio, incarico che don Giuseppe aveva ricoperto fino al 1978. Un’esperienza, quella valsesiana, che amava ricordare con particolare entusiasmo e gratitudine. Nel 1978 gli venne chiesto di affiancare don Giovanni Battista Genestroni nella parrocchia di Grignasco, assumendo anche la responsabilità pastorale della frazione di Ara. Due anni più tardi, nel 1980, don Giuseppe diventò parroco di Grignasco, comunità che guidò fino al 1994.

Di quegli anni ricordava con orgoglio la nascita del Consiglio pastorale parrocchiale, l’attenzione alla catechesi degli adulti e il rilancio dell’Azione cattolica ragazzi, segni di un impegno pastorale attento alla partecipazione e alla crescita delle comunità. Ma don Giuseppe è ricordato non solo per il suo impegno pastorale, ma anche per il carattere cordiale e la simpatia che gli erano valsi il soprannome affettuoso di “DJ”, acronimo di don Giuseppe.

Il trasferimento in Toscana

Conclusa l’esperienza a Grignasco, don Giuseppe trascorse alcuni mesi a Incisa Valdarno, in Toscana, per un periodo di approfondimento spirituale e culturale all’interno di una comunità sacerdotale internazionale ispirata al Movimento dei Focolari.

Negli anni successivi fu parroco a Veruno e svolse anche il servizio religioso alla clinica della Fondazione Maugeri. Dal 2013 al 2015 operò nella parrocchia della Madonna Pellegrina a Novara, prima di entrare a far parte, come Canonico, del Capitolo della Cattedrale di Novara. In Duomo si dedicò con particolare intensità al ministero della Riconciliazione, accogliendo e ascoltando numerosi fedeli.

Domani il funerale a Novara

Nel corso dell’anno appena concluso aveva celebrato il sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Il funerale di don Giuseppe Teglia sarà celebrato domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 15 nella Cattedrale di Novara. Al termine delle esequie, la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Casalvolone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook