Torna l’iniziativa, ormai consolidata, del nostro giornale dedicata agli auguri di Natale: un selfie sotto l’albero o accanto al presepe per farci insieme tanti auguri di buone feste. E’ un modo per condividere gli auguri, ma anche per valorizzare il proprio presepe, il proprio albero o i propri addobbi.

Partecipare è semplicissimo: basta farsi una foto in casa davanti all’albero di Natale, davanti al presepe, o comunque in un contesto di di atmosfera natalizia. E poi inviarla a Notizia Oggi tramite WhatsApp: verrà pubblicata lunedì 22 dicembre, a pochi giorni dalla grande festa.

Per inviare le foto

Potete inviare i selfie tramite WhatsApp al numero 370.35.18.212 oppure via mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Inviando le foto tramite WhatsApp si entra automaticamente a far parte del nostro gruppo broadcast. C’è tempo sino a giovedì 18 dicembre.

Le immagini potranno essere accompagnate da un breve messaggio d’auguri (massimo 25 parole) rivolto ai propri cari o agli amici. Potete fare foto singole, di gruppo, in casa o davanti a qualche scorcio che vi ispira… lasciate tranquillamente libero corso alla fantasia e realizzate lo scatto che più vi piace e vi fa piacere che venga pubblicato.

L’importante, ovviamente, è che NELLA FOTO CI SIATE VOI! Quindi non inviateci foto di abeti o presepi senza nessuna persona… E ben vengano anche gli animali domestici, ma NON SOLO LORO! Vi chiediamo anche la cortesia di inviarci UNA SOLA foto: scegliete quella che vi piace di più e mandatecela. Meglio anche evitare puzzle o montaggi per evitare di vedersi l’immagine troppo piccola o forzatamente tagliata.

