Matrimonio norvegese a Varallo: tanti amici per Amilcare ed Elin. Villa Durio tra le location più scelte in città per queste celebrazioni.

Matrimonio in Valsesia per una coppia norvegese. Le origini valsesiane dello sposo lo hanno infatti spinto a scegliere Varallo per il giorno più importante della sua famiglia. Così nelle scorse settimane Amilcare Preben ed Elin Michalsen sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di Varallo Pietro Bondetti all’interno del giardino di Villa Durio.

Il legame con la valle

Preben porta il nome di suo nonno che era originario della località Cortaccio di Sabbia dove è rimasta la casa di famiglia frequentata da Preben e dalla moglie Elin in occasione delle vacanze.

«I due neo coniugi – commenta il primo cittadino di Varallo, Pietro Bondetti – hanno deciso di sposarsi proprio a Varallo perché molto legati alle proprie origini. Vengono in Valsesia ogni anno ed erano desiderosi di far conoscere la valle e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche ai propri amici e ai parenti norvegesi. Sono stati molto felici di poter realizzare questo loro sogno».

I due sposi hanno condiviso questo momento con le loro famiglie e gli amici. Il loro legame con la Valsesia è talmente forte che in loro onore, a Sabbia, è stata organizzata una grande festa che ha coinvolto tutti per rendere il momento ancora più speciale.

Altre scelte per le nozze

Del resto, sono numerose le coppie che decidono di vivere il giorno più importante della loro vita insieme proprio all’interno di Villa Durio. Edificata nel 1882 su progetto dell’architetto Giovanni Ceruti per la famiglia Durio, è molto apprezzata per l’imponente salone con il suggestivo soffitto affrescato e l’elegante e articolato camino marmoreo.

In città chi vuole convolare a nozze con rito civile può scegliere diverse location, luoghi ricchi di storia e decisamente suggestivi, messe a disposizione per queste occasioni speciali quali il giardino del Muntisel, un tempo di proprietà del convento annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, e lo spazio esterno di Palazzo D’Adda, fatto edificare verso la metà del Cinquecento da Giovanni Antonio Scarognini, dove un tempo si trovavano le scuderie.

Inoltre ai futuri sposi viene messo a disposizione anche il Salone dell’Incoraggiamento all’interno di Palazzo dei Musei che ospita la Pinacoteca e il museo di Scienze naturali.

