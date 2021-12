Matteo Curri presidente del Comitato carnevale di Varallo

Matteo Curri è il nuovo presidente del Comitato Carnevale di Varallo: eredita il testimone di Simone Berardi.

Matteo Curri presidente del Comitato

Varallo prepara il Carnevale. Martedì sera il Comitato si è presentato in municipio con un nuovo presidente e ha svelato i primi dettagli del programma 2022. A prendere le redini dell’organizzazione, dopo cinque anni di presidenza di Simone Berardi, è stato Matteo Curri, che ha con sé anche un nuovo direttivo tutto al femminile: Francesca Pedretti come vice presidente e Francesca Conti, tesoriere. Riconfermato Marcantonio Gianni Nettis, che svelerà il suo gruppo mascherato (Cecca esclusa) insieme al calendario alla fine di dicembre. Durante la riunione pubblica di martedì sono stati approvati all’unanimità la candidatura di Curri alla presidenza e il bilancio 2021. Ma soprattutto si è parlato del futuro più prossimo del carnevale di Varallo, pronto a tornare dopo due edizioni dettate dalla pandemia.

Novità e tradizione

«L’obiettivo di quest’anno è coniugare tradizioni e novità, alcune volute, altre rese necessarie dal coronavirus – ha spiegato il neopresidente Matteo Curri -. Abbiamo cercato di tenere tutte le manifestazioni, modificandole per rimanere in linea con le normative,ma senza snaturarle. Sarà più facile portare avanti gli eventi all’aperto, mentre dobbiamo sperare per quelli al chiuso, come il ballo dei bambini. Negli ultimi giorni dell’anno presenteremo il programma, ma tutto potrà sempre cambiare alla luce di quelle che saranno le regole per evitare i contagi».

Il programma

Per il momento, tuttavia, ecco come dovrebbe essere strutturato il calendario del carnevale 2022: si parte il 6 gennaio con la giornata della Vègia organizzata dai Dughi, a cui prenderà parte anche il comitato centrale. Il Ballo della Cecca (15 gennaio) diventerà una serata con apericena al Teatro Civico con la rivelazione della nuova regina del carnevale, che verrà presentata alla cittadinanza il giorno successivo con una sfilata per le vie del centro cittadino. La domenica successiva, in concomitanza con la festa patronale di San Gaudenzio, Marcantonio riceverà le chiavi di Varallo. Tutta dedicata ai bimbi sarà la manifestazione del weekend seguente, la Carnevalàa, che prevede un elemento insolito, anche se in qualche modo già presente nel passato della tradizione varallese: «La vera novità di quest’anno per la giornata dei bambini sarà la presenza in città di un carro allegorico», ha svelato Curri. Il 5 febbraio sarà serata culturale, il 19 Cena della Pignatta al Teatro Civico. «Avrà poi inizio la settimana grassa, con la Giobiaccia e l’antica tradizione della distribuzione della “Canzun”- ha spiegato ancora il nuovo presidente-. La Giornata della Legna si farà, mentre resta un’incognita il Bal d’la Lum, la cui possibilità di realizzazione è strettamente legata allasituazione sanitaria. Il carnevale si chiuderà, come da tradizione, con la paniccia, il processo e il rogo di Marcantonio».

Le novità

Altra novità di quest’anno è il gioco del TotoCecca, già proposto in passato ma riorganizzato in una veste nuova: a partire dal 17 dicembre, Marcantonio darà un indizio a settimana per aiutare i varallesi a scovare l’identità della nuova Cecca. L’indizio verrà pubblicato il venerdì sul Corriere Valsesiano, mentre il lunedì immediatamente successivo si troverà su Notizia Oggi un tagliandino da compilare con il nome della presunta Cecca e imbucare in uno dei bar e ristoranti di Varallo aderenti all’iniziativa. Più talloncini giocati significano anche più possibilità di vincere, perché il biglietto fortunato verrà sorteggiato (tra tutti quelli con il nome corretto) dalla Cecca in persona durante la sfilata del 16 gennaio. In palio, due ingressi omaggio al teatro del Processo a Marcantonio in una delle tre date a scelta del vincitore. Il primo coupon uscirà sul numero di Notizia Oggi il 20 dicembre.