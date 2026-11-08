Meteo Piemonte, ancora nuvole: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Il Piemonte si prepara a un inizio settimana ancora caratterizzato da molte nuvole, qualche pioggia e temperature relativamente miti. Tra domani, lunedì 9, e martedì 10 novembre è previsto il passaggio di un veloce fronte perturbato che interesserà anche il Vercellese e la Valsesia. Non si annunciano precipitazioni particolarmente abbondanti, ma il cielo resterà spesso grigio, soprattutto sulle pianure e nelle zone pedemontane.

A delineare la situazione è Andrea Maccagno del portale Meteo in Piemonte, nell’aggiornamento pubblicato oggi, domenica 8 novembre. L’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera continua a favorire la formazione di nubi basse e banchi di nebbia. Le schiarite saranno generalmente limitate e temporanee, mentre un nuovo aumento della copertura nuvolosa è atteso già tra la serata di domenica e la giornata successiva.

Lunedì e martedì, dove sono previste le piogge

Il peggioramento sarà provocato dall’avvicinamento di una saccatura atlantica verso l’Europa occidentale, capace di spingere un nuovo sistema nuvoloso sul Piemonte. Tra lunedì e martedì le nubi diventeranno più compatte soprattutto sulle pianure orientali, sull’Alessandrino e lungo i crinali alpini di confine. Le precipitazioni dovrebbero comunque risultare deboli e discontinue, senza fenomeni particolarmente significativi.

Qualche pioviggine o debole pioggia intermittente interesserà soprattutto il basso Alessandrino, l’Appennino e alcuni settori alpini. Possibili piovaschi anche sulle aree pedemontane tra la notte e la mattinata di martedì. In Valsesia si prevede un inizio settimana prevalentemente nuvoloso, con qualche debole precipitazione possibile soprattutto in alta valle, mentre non mancheranno momenti asciutti e qualche apertura.

Neve in montagna, ma la quota salirà fino a 2.700 metri

Una delle caratteristiche del nuovo passaggio perturbato sarà il sensibile innalzamento della quota neve. Dal pomeriggio di lunedì l’arrivo di correnti miti sudoccidentali farà risalire il limite delle nevicate generalmente fino a 2.500-2.700 metri di altitudine, con valori localmente superiori sulle Alpi Marittime. Non si tratta quindi di una perturbazione destinata a portare diffuse imbiancate a quote relativamente basse.

Una situazione leggermente diversa potrebbe verificarsi sulle montagne del Verbano Cusio Ossola, dove una sacca d’aria più fresca potrebbe mantenere la quota neve attorno ai 1.800 metri. Sul Monte Rosa le eventuali nevicate interesseranno soprattutto le quote elevate, mentre ad Alagna e nei principali centri abitati della Valsesia le temperature dovrebbero restare sufficientemente alte da favorire eventuali piogge.

Temperature miti, poi attenzione a giovedì e venerdì

Per quanto riguarda le temperature, non sono attese variazioni particolarmente importanti sulle pianure e sulle colline piemontesi. Le minime saranno generalmente comprese tra 3 e 7 gradi, mentre le massime oscilleranno fra 10 e 13 gradi. Un quadro termico piuttosto mite per il periodo, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle località dove la copertura nuvolosa lascerà spazio a qualche schiarita.

Lo scenario potrebbe cambiare nella seconda parte della settimana. Secondo Meteo in Piemonte, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre un vortice depressionario potrebbe risalire dalle Baleari verso il Mar Ligure, favorendo l’arrivo di una perturbazione più intensa. Si profila quindi una nuova fase di instabilità, ma distribuzione e intensità delle precipitazioni restano ancora da definire e richiederanno ulteriori aggiornamenti.

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