Valsesia sfiorata dalla tempesta Charles: piogge sparse, neve soltanto in alta quota

Una nuova perturbazione raggiungerà la Valsesia e il Piemonte nella giornata di giovedì 12 novembre, portando piogge diffuse anche tra Varallo, Borgosesia e i centri della valle. Dopo il passaggio poco significativo di inizio settimana, questa volta il peggioramento sarà decisamente più marcato. Le precipitazioni interesseranno anche il Vercellese, il Novarese e buona parte del vicino Biellese.

Secondo le previsioni elaborate da Andrea Vuolo per il portale Meteo in Piemonte, il cambiamento è legato alla tempesta Charles, destinata a raggiungere il Mediterraneo occidentale e il Nord Italia. Le correnti umide provenienti dall’Atlantico favoriranno piogge estese, con i fenomeni più intensi attesi soprattutto tra Liguria di levante, alta Toscana e Triveneto.

Piogge tra Vercellese, Novarese e Biellese

Per il Piemonte orientale si prospetta una giornata grigia e piovosa, con precipitazioni che potranno assumere carattere moderato e, localmente, più intenso. Le zone vicine al confine con la Lombardia saranno particolarmente interessate dal passaggio perturbato. Tra Novarese, Vercellese e zona dei laghi sono attesi rovesci, con accumuli che nelle aree orientali potranno raggiungere localmente i 30-40 millimetri.

In Valsesia le piogge potranno interessare sia il fondovalle sia i centri montani, con intensità variabile nel corso della giornata. A Varallo sono previste temperature indicative tra 7 e 11 gradi, mentre verso Alagna il clima resterà piuttosto mite per la stagione. Il tempo potrebbe peggiorare soprattutto durante le ore centrali e nel pomeriggio, con possibili precipitazioni anche in serata.

La neve resta sulle montagne più alte

Chi spera in una prima consistente nevicata nei paesi dell’alta Valsesia dovrà probabilmente attendere. Nonostante l’arrivo della perturbazione, le correnti meridionali porteranno aria relativamente mite, mantenendo elevata la quota delle nevicate. I fiocchi sono attesi generalmente oltre i 2.000-2.400 metri, con possibili variazioni durante il passaggio del sistema perturbato.

Anche sulle montagne della Valsesia, quindi, gran parte delle precipitazioni cadrà sotto forma di pioggia alle quote abitate. Le temperature relativamente elevate potrebbero inoltre favorire la fusione di parte della neve presente alle quote inferiori. La situazione sarà diversa soltanto in alta montagna, dove le condizioni potranno diventare più propriamente invernali, anche per effetto dei venti sostenuti in quota.

Venerdì migliora, nel weekend arrivano freddo e nubi basse

Il passaggio perturbato dovrebbe esaurirsi progressivamente nella giornata di venerdì 13 novembre. Al mattino potranno esserci ancora piogge residue, soprattutto sul Piemonte orientale, ma successivamente sono attese schiarite anche sulla Valsesia. Una tregua dal maltempo è prevista nel pomeriggio, con temperature che potranno temporaneamente risalire prima di un nuovo cambiamento.

Nel fine settimana, tra sabato 14 e domenica 15 novembre, l’ingresso di aria più fredda dai quadranti orientali favorirà un generale abbassamento delle temperature. Tra Vercellese, Novarese e Biellese potranno tornare nebbie e nubi basse, mentre in montagna il quadro resterà variabile. Domenica il clima potrebbe diventare decisamente più freddo, con valori anche inferiori alle medie del periodo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati