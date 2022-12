Auser Valsessera: servizi in aumento. Trasportati più di mille malati e anziani. Il presidente Chioso: «Grazie a tutti i volontari che si sono impegnati e ci hanno il messo il cuore»

Mille “clienti” per l’Auser Valsessera: attività in crescita

Viaggi in aumento per l’Auser Valsessera per trasportare gli anziani verso i centri ospedalieri per visite o cure. «Subito dopo il periodo Covid – interviene il presidente Paolo Chioso dell’Auser Valsessera – abbiamo avuto un incremento delle richieste per portare le persone nei vari centri ospedalieri non solo del Piemonte, ma anche in Lombardia».

Come sempre è attiva la convenzione con l’Unione montana Valsesia e per questo l’Auser Valsessera copre un territorio ampio che comprende anche l’alta valle fino a Rovasenda.

Numeri in aumento

L’Auser sta registrando un aumento delle richieste. A fine novembre sono stati percorsi 78805 chilometri, per 2990 ore di servizio e in totale le persone trasportate sono state 1151. «Sono numeri decisamente importanti – analizza Chioso -. Teniamo conto che nello stesso periodo lo scorso anno avevamo percorso 68mila chilometri e trasportato meno di 1000 persone. Questo ci fa capire quanto il servizio sia utile, ma soprattutto quanto sia necessario».

L’età media delle persone residenti nel territorio si alza e c’è sempre più bisogno di visite, o anche di trasporti per le cure in centri specializzati. «Tanti viaggi sono verso Torino – spiega -, ma anche verso Milano e altri centri ospedalieri della Lombardia». I volontari non sono semplici autisti, ma anche accompagnatori che ci mettono il cuore nella loro attività di volontariato.

«È logico che durante il viaggio si cerca di rompere il ghiaccio e cercare di fare due parole – riprende -. questo anche per far stare la persona a proprio agio. Inoltre li accompagniamo anche alla visita e li aspettiamo. A volte c’è chi ha bisogno di una parola di incoraggiamento».

Servizio utile al territorio

Tanti usufruiscono di questo servizio perché magari i figli vivono lontani, oppure sono impegnati con il lavoro. Per questo i volontari dell’Auser Valsessera diventano determinanti per aiutare chi ha bisogno di visite o cure mediche. I mezzi a disposizione dell’associazione possono anche trasportare persone con problemi di deambulazione.

«Un ringraziamento a tutti i volontari dell’Auser Valsessera – spiega ancora Chioso – per il loro impegno nel portare avanti un servizio che il territorio apprezza e di cui le persone hanno bisogno».

