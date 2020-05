«Modello Borgosesia da estendere in Piemonte»: approvazione dal governatore Cirio

«Modello Borgosesia ha il sostegno della regione Piemonte»: l’ha dichiarato il governatore regionale Alberto Cirio, intervistato su Rai Uno.

«Modello Borgosesia da replicare»

L’iniziativa del sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani di offrire un servizio di “baby sitting” all’interno degli edifici comunali ha incontrato l’approvazione del presidente della regione Alberto Cirio. Il governatore piemontese l’ha commentata durante la sua apparizione alla trasmissione “Storie italiane”, su Rai Uno. L’idea di riaprire le scuole a questo scopo è stata invece bocciata dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

I figli dei lavoratori

L’iniziativa «è stata sostenuta dalla Regione Piemonte – sottolinea Cirio – che la considera come una best practice da estendere a tutte le altre aree del Piemonte e dell’Italia. E’ vero che bisogna preoccuparsi di far tornare a lavorare le persone, ma non bisogna mai dimenticarsi dei figli di queste persone».