Montagne da spettacolo dopo la nevicata. LE FOTO

Montagne da spettacolo dopo la nevicata. Accumulo notevole sulle piste da sci, immagini da cartolina dalle webcam in quota.

Montagne da spettacolo dopo la nevicata

L’accumulo di neve si misure in decine di centimetri. Sulle montagne della nostra zona la perturbazione che ha caratterizzato questo fine settimane ha consolidato il manto bianco nei centri di montagna e soprattutto sulle piste da sci. E ora i gestori degli impianti possono guardare alle prossime settimane con maggiore ottimismo.

Come di consueto, sono le webcam attive in quota, o le pagine social delle stazioni sciistiche, a offrire immagini suggestive della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio. In valle e in pianura è arrivata solo pioggia.

Domani sereno, poi una nuova perturbazione

Le precipitazioni si sono esaurite nel corso della mattinata, e le previsioni meteo indicano un netto miglioramento già a partire dal pomeriggio. Per la giornata di domani, lunedì 26 gennaio, il cielo si presenterà con prevalenza di sereno, o poco nuvoloso.

Sarà però una pausa di bel tempo molto breve: già nel pomeriggio di martedì la nostra zona verrà investita da una nuova perturbazione che porterà pioggia in pianura e neve in quota, con fenomeni più marcati mercoledì. Giovedì ritorno del cielo sereno (previsioni ovviamente da confermare nei prossimi giorni).

