Monte Rosa, temperature a meno trenta

Monte Rosa, il termometro tocca quota meno trenta per via della depressione di origine polare.

Monte Rosa a meno trenta

Meno trenta gradi: li ha segnati la stazione meteo di Arpa sul Monte Rosa. L’agenzia regionale registra infatti venti di foehn dalle vallate alpine fino alle pianure, da domenica, in Piemonte. Attese anche nevicate sulle creste di confine, in particolare con la Francia, dove lo zero termico scende a 600-700 metri. A Torino e in Val di Susa ci sono forti raffiche di vento. A causarle i fenomeni una depressione di origine polare marittima che ha raggiunto il Mediterraneo occidentale.

