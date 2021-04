Morto dopo il vaccino: sarà riesumato il corpo di Sandro Tognatti. Una decisione della procura a seguito della richiesta del medico legale.

Verrà riesumato il corpo di Sandro Tognatti, l’insegnante di musica 57enne di Cossato deceduto poco più di un mese fa dopo esserci vaccinato con AstraZeneca. La moglie Simona Riussi era conosciuta anche in Valsessera, avendo insegnato negli anni scorsi nei corsi musicali delle scuole medie.

La Procura ha infatti approvato la richiesta avanzata dal team che si è occupato dell’autopsia dell’insegnante di musica, coordinato dal medico legale Roberto Testi. Come riporta la Provincia di Biella, non è messa in discussione la mancanza di correlazione tra la morte di Tognatti e la vaccinazione, ma c’è la volontà di fare ulteriori esami (con tutta probabilità una analisi sui capelli) su eventuali farmaci che il professore potesse aver assunto.