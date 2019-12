Museo Conti tra le eccellenze: ma adesso si paga il biglietto d’ingresso.

Museo Conti tra le eccellenze

Il Museo archeologico paleontologico “Carlo Conti” di Borgosesia entra nel circuito “Abbonamento musei Piemonte Valle d’Aosta”, una rete di eccellenze che raggruppa 250 siti del patrimonio culturale e artistico delle due regioni. E che offre pertanto agevolazioni su mostre, eventi, attività. La promozione ha però un risvolto per i futuri visitatori degli spazi di via Combattenti: verrà infatti introdotto un biglietto d’ingresso, comunque modesto, che risparmierà solo i minori di 16 anni e i maggiori di 65.

Entrata non più “libera”

La partecipazione al circuito impone tuttavia di fissare un biglietto d’ingresso per i visitatori: da dicembre il costo sarà di 1 euro per i cittadini di Borgosesia, 2 per gli altri visitatori, gratuito per i ragazzi fino a 16 anni e per gli over 65. Nel mese di dicembre il museo archeologico paleontologico di via Combattenti osserverà aperture straordinarie domenica 8 e 15, e sabato 14 viene promosso il “Natale al museo” rivolto a bambini da 6 a 12 anni: le iscrizioni si raccolgono entro giovedì 12 al numero 0163.020051 o mail museocarloconti@gmail.com.