Musica, trekking e teatro: in Valsesia nuove iniziative per chi è affetto da autismo. Presentato un progetto che fa capo ai servizi socio-assistenziali dell’Unione montana.

Musica, trekking e teatro: in Valsesia nuove iniziative per chi è affetto da autismo

Parte in Valsesia e Valsessera un nuovo progetto dedicato alle persone autistiche. L’iniziativa è stata presentata l’altro giorno a Villa Virginia, sede dell’Unione montana Valsesia. Si tratta di un progetto che comprende attività rivolte a persone con disturbo dello spettro autistico, predisposto in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Le linee guida del progetto corrispondono alle finalità indicate a livello regionale e volte a realizzare progetti per il terzo settore, per favorire l’inclusione attraverso attività sociali (sport, tempo libero mostre). Per dare concretezza alla progettualità, si è strutturata una rete con il territorio coinvolgendo alcune realtà locali (associazioni del mondo della disabilità, servizi specialistici dell’Asl) con l’obiettivo di condividere i possibili destinatari e le iniziative. Tra tutti questi partner, a Fondazione Valsesia è stata attribuita funzione di raccordo tra i diversi attori. Referente del progetto è la dottoressa Francesca Bellan.

LEGGI ANCHE: Villa Moroni di Coggiola torna in vendita: sfumato il progetto del centro per l’autismo

Tre linee di azione

Il progetto si struttura in tre linee di azione: interventi finalizzati alla supervisione e alla formazione del personale che opera quotidianamente nella gestione di persone con disturbi dello spettro autistico; corsi di “Parent training” dedicati alle famiglie che hanno uno o più figli con disturbo dello spettro autistico; e attività che favoriscano l’inclusione attraverso esperienza sociali.

Focus della presentazione di martedì è stata quest’ultima linea di azione, che prevede nello specifico laboratori che prenderanno il via a settembre per terminare a dicembre.

Le attività già in programma

Le attività proposte sono tre. In primo luogo, un laboratorio musicale guidato da Andrea Vinzia, che si terrà il martedì pomeriggio nella sede del Centro territoriale volontariato di Varallo per 10 incontri. Si tratta di un laboratorio educativo, espressivo-musicale, che propone l’ascolto e la produzione di suoni e musica con tecniche anche di improvvisazione.

La seconda attività è un laboratorio di teatro-terapia: guidato da Valentina Preite, si terrà il lunedì pomeriggio al cinema Lux di Borgosesia (10 incontri). Il teatro è visto come strumento utile alla promozione del benessere e a favorire l’espressività delle persone, fortificando le risorse personali e le potenzialità, incoraggiando l’espressività anche delle diversità.

Terza attività, il trekking: condotta da Jacopo Tanzio Arfino Mattioli, sarà effettuata secondo un calendario predefinito, con escursioni all’aria aperta a cadenza quindicinale. Le attività di camminata all’aria aperta producono benessere, che si ripercuote a livello fisico e psicologico; l’attività proposta comprenderà percorsi di difficoltà ed intensità differente. I partecipanti saranno affiancati anche dal Gruppo soccorso alpino speleologo piemontese.

“Aiutateci a fare conoscere questo servizio”

«Il servizio – spiegano i referenti – al momento coinvolge soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico in carico ai servizi pubblici e soggetti segnalati dalle associazioni coinvolte. L’obiettivo è far conoscere a tutta la popolazione questa progettualità, in modo da estendere il servizio a tutti coloro che ne possano avere bisogno». Gli operatori invitano pertanto chiunque sia interessato, a far riferimento agli uffici del servizio socio-assistenziale dell’Unione montana per richiedere tutte le informazioni del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook