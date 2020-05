Negozi, bar, ristoranti e parrucchieri aperti da lunedì 18: via libera da Conte. Il premier annuncia un mandato ampio per le Regioni. Pronto anche un dietrofront se aumenteranno i contagi.

Ampio mandato alle Regione per riaprire da lunedì 18 maggio quegli esercizi ancora chiusi. In particolare bar, ristoranti e pizzerie. Ma anche altri negozi, nonché parrucchieri ed estetisti. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di dare ampio mandato alle Regioni affinché possano sbloccare la situazione di tantissime attività ferme da due mesi. Il governo sarebbe però pronto a riprendere in mano la situazione (e il blocco) qualora la curva dei contagi in qualche regione dovesse risalire. Il Piemonte, in effetti, è la regione più a rischio assieme alla Lombardia.

