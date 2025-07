Niente medici né ambulatori da domani a domenica. Nel territorio dell’Asl Vercelli decretato lo stop per la ricorrenza di Sant’Eusebio.

Niente medici né ambulatori da domani a domenica

Niente medici per quattro giorni con la ricorrenza di Sant’Eusebio. L’Asl di Vercelli informa gli utenti che è stato stabilito di «riconoscere a tutti i medici di medicina generale operanti su tutto il territorio di competenza dell’azienda come festivo il venerdì 1 agosto, giornata del santo patrono di Vercelli, e domani, giovedì 31 luglio, come giorno prefestivo. Il tutto d’intesa con le organizzazioni sindacali degli medici di medicina generale.

In pratica, considerato il weekend, i giorni consecutivi senza medici e senza ambulatori saranno quattro, da domani a domenica.

Resta il servizio di guardia medica

Quindi i medici non lavoreranno e anche gli ambulatori distrettuali resteranno chiusi.

«Per eventuali necessità mediche e di prescrizioni – fa sapere l’Asl in una nota stampa – in entrambe le giornate sarà quindi possibile rivolgersi alla guardia medica. Si ricorda che per usufruire del servizio di guardia medica è necessario telefonare al numero unico europeo per le cure mediche non urgenti 116.117. La guardia medica va contattata solo per prestazioni non differibili che non possono essere rinviate al giorno successivo presso il proprio medico di medicina generale. Il servizio è attivo tutte le notti dalle 20 alle 8, oltre al sabato e alla domenica, e nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20», come è appunto il caso di giovedì e venerdì di questa settimana.

