Niente pioggia almeno sino a fine gennaio. In Piemonte il deficit idrico sta cominciando a diventare allarmante.

Nessuna precipitazione in vista nemmeno in questa settimana. Anzi, è previsto un aumento delle temperature. E in Piemonte il deficit idrico comincia a farsi preoccupante. Come riferisce anche l’Ansa, a caratterizzare il quadro meteorologico proprio in vista dei “giorni della merla” (secondo tradizione i più freddi dell’anno”, c’è infatti un massimo di una vasta area di alta pressione che, tra martedì e mercoledì, si localizzerà a ovest dell’arco alpino.

Sole e temperature miti

Previsto dunque tempo soleggiato e mite sui settori alpini e prealpini. Giovedì l’Arpa prevede “una debole onda depressionaria” sull’arco alpino nordoccidentale ma i suoi effetti sul Piemonte “saranno limitati ad un’intensificazione del vento in quota”.

Nel fine settimana è previsto l’arrivo del mite favonio.