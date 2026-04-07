Notte di fuoco in alta Valsesia: l’incendio sotto la cresta del Kaval. FOTO E VIDEO

Notte di fuoco in alta Valsesia: l’incendio sotto la cresta del Kaval. Non è ancora stato spento il rogo acceso l’altra sera al bivio tra Fobello e Rimella.

Notte di fuoco in alta Valsesia: l’incendio sotto la cresta del Kaval

Per la seconda notte consecutiva è proseguito l’intervento degli operatori impegnati a contrastare il vasto incendio boschivo nel territorio di Cravagliana. Le operazioni sono iniziate nella tarda serata di Pasqua, domenica 5 aprile, quando le fiamme si sono sviluppate nell’area del bivio che conduce ai comuni di Rimella e Fobello, e da allora non si sono più fermate. Dalla serata di ieri, lunedì 6 aprile, il fronte del rogo è salito verso la Cresta del Kaval.

In campo diverse squadre dei vigili del fuoco: operano i distaccamenti di Varallo e quello volontario di Cravagliana, affiancati da personale proveniente dalla sede centrale del Comando di Vercelli, dove è stato attivato anche il Posto di comando avanzato, per coordinare le operazioni direttamente sul posto. La zona però è molto impervia e le operazioni sono tutt’altro che semplici.

Qui sotto, un video postato da Silvia Cerino che mostra anche i problemi al transito che si sono verificati ieri lungo la strada che porta a Fobello e Cervatto.



A protezione degli edifici

L’intervento resta complesso e articolato: i soccorritori sono impegnati sia nelle attività di spegnimento dei focolai attivi, sia nel presidio delle abitazioni, con l’obiettivo di proteggere le aree più esposte e contenere l’avanzata del fronte di fuoco.

A supporto delle squadre a terra sono entrati in azione anche i mezzi aerei. In particolare è operativo l’elicottero Erickson dei vigili del fuoco, noto come “Toro Seduto”, affiancato dall’elicottero regionale dell’Aib, che stanno effettuando lanci d’acqua nelle zone più difficili da raggiungere.

Qui un altro video realizzato ieri da Cervatto e postato su 365 giorni di Cervatto



Un’altra giornata di lavoro

Sul posto sono presenti inoltre le squadre volontarie dell’Antincendio boschivo, insieme ai carabinieri e ai carabinieri forestali, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di supporto alle operazioni. La situazione resta sotto stretta osservazione e le operazioni proseguiranno finché l’incendio non sarà completamente contenuto e l’area bonificata. Inizia un’altra giornata di lavoro intenso.

Intanto sono già partite le indagini per individuare il punto di innesco del rogo, e soprattutto per accertare se si sia trattata di una colpevole distrazione, o se invece siamo di fronte a un grave atto vandalico.

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