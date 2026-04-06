Boschi in fiamme su due fronti in alta Valsesia: verso Cervatto e verso Rimella. Il rogo è partito all’altezza della biforcazione della strada. Elicotteri in azione.

Boschi in fiamme su due fronti in alta Valsesia: verso Cervatto e verso Rimella

Un incendio boschivo di vaste proporzioni sta interessando il territorio che da Cravagliana sale verso le valli, dove le fiamme continuano a mettere sotto pressione i soccorritori. Il rogo si è sviluppato su due fronti distinti: uno in direzione Rimella e l’altro verso il territorio di Cervatto, dove si concentra la maggiore preoccupazione.

L’incendio ha avuto origine nella serata di ieri, intorno all’ora di cena, proprio nell’area in cui la strada provinciale si biforca tra Rimella e Cervatto. Un primo intervento dei vigili del fuoco aveva fatto sperare in un contenimento della situazione, ma durante la notte le fiamme hanno ripreso forza, estendendosi ulteriormente e rendendo necessarie nuove e più complesse operazioni di spegnimento.

Numerosi operatori in azione

Attualmente sul posto sono impegnate le squadre dell’Antincendio boschivo e dei vigili del fuoco, supportate anche dalle forze dell’ordine. La situazione operativa è resa più difficile dalla scarsa visibilità, almeno in prima mattinata: il fumo denso impediva infatti l’impiego dei mezzi aerei, limitando le azioni di contrasto al lavoro da terra. Poi però i velivoli hanno potuto operare.

I soccorritori hanno anche predisposto un dispositivo di protezione dell’abitato per evitare che le fiamme possano avvicinarsi alle case.

Chiusa la strada

Nel frattempo si registrano disagi anche alla viabilità: la strada che collega Rimella a Fobello è stata chiusa al traffico poco prima della frazione Baraccone proprio a causa dell’avanzare del fuoco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine: la situazione sembra comunque sul punto di sbloccarsi, almeno parzialmente, per quanto riguarda la viabilità.

Le operazioni proseguono senza sosta e ogni decisione sulle prossime mosse sarà valutata in base all’evoluzione del rogo. Intanto si cerca di capire se si tratta di una distrazione o di azione dolosa.

Foto di Simoarno postate sulla pagina Facebook 365 giorni di Cervatto

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