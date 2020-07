Numero unico Cup: un calvario al telefono per prenotare una visita

Numero unico Cup: la linea del nuovo 800.000.500 continua a cadere o rimane in attesa.

Numero unico Cup: un calvario

Un numero unico per prenotare visite e terapie negli ospedali del Piemonte. Ma chiamare l’800.000.500 in alcuni casi può trasformarsi addirittura in un calvario. Questo almeno è quanto emerge dal sondaggio lanciato da Notizia Oggi sulla sua pagina Facebook. Per l’85 per cento delle persone che hanno votato, dopo averlo sperimentato, il nuovo servizio è un disastro, e solo per il restante 15 per cento è efficiente.

Pessime testimonianze

«Giovedì mattina – ha scritto uno dei partecipanti al sondaggio – ho provato a chiamare ininterrottamente dalle 9 alle 10.30, ricevendo solo distacchi di linea». «A qualsiasi ora si chiama – scrive un altro – dicono che ci sono 20 persone in attesa». «Peggio di prima – racconta un altro lettore -, non riesci mai a prendere la linea. E quando la prendi devi stare in attesa un sacco di tempo. A volte ti arrendi e quindi prenotare è un’impresa ardua». «Quarta telefonata, circa 16 minuti in attesa per prenotare un prelievo»

Ma ci sono le eccezioni

C’è anche chi ha avuto più fortuna, ma sono casi rari: «Ho chiamato settimana scorsa, attesa 5 minuti – si legge in un altro commento -, prenotazione fatta per una visita a Vercelli, ho ricevuto sms con numero della prenotazione e importo del ticket. A me è andato tutto bene». Il sondaggio ora è chiuso, ma lo spazio per i commenti resta ovviamente libero per chi vuole raccontare la propria esperienza

Lunga coda agli sportelli

E come se non bastassero i disservizi telefonici, anche agli sportelli dell’Asl di Vercelli si segnalano code. Le norme per il distanziamento richieste dal Covid-19 hanno certamente acuito il problema, ma intervengono su inefficienze di sistema già esistenti.

