Nuova “casa” per la Croce rossa di Gattinara. Il comitato guidato da Giovanni Mora sta per tagliare il nastro della sua nuova sede.

Nuova “casa” per la Croce rossa di Gattinara

L’inaugurazione è in programma per domani, sabato 26 settembre. Sarà l’occasione per i volontari per celebrare un traguardo importante ma non solo. I cittadini potranno ammirare i locali rinnovati e il porto sicuro da cui partono mezzi di emergenza, pacchi alimentari e volontari al servizio del territorio. Intorno alle 10 è previsto il momento dell’accoglienza per autorità e popolazione. Il taglio del nastro darà alle 11. All’importante momento sono attesi il presidente nazionale di Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, con il presidente regionale Vittorio Ferrero e altre autorità amministrative locali e regionali. Le emozioni sono quindi parecchie per tutti, in primis per i volontari dell’associazione gattinarese. Sono stati infatti loro a scrivere da zero questo nuovo capitolo. Dopo aver acquistato uno stabilimento abbandonato da tempo, sono scesi in campo riordinando e adattando i nuovi spazi alle attività operative del gruppo.

Ambienti a disposizione

Oggi l’associazione, che ha peraltro una lunga storia alle spalle partita da piazza Molino e ora in via Ottaviano, può contare su locali moderni e congeniali sia per le attività di emergenza ma non solo. Come è noto, Croce rossa non è solo punto di riferimento per i servizi di soccorso ma anche per la formazione e la raccolta viveri destinati ai bisognosi. Nel nuovo “quartier generale” del sodalizio è infatti anche presente un magazzino che viene utilizzato per conservare, smistare e distribuire i beni alimentari alle persone che stanno affrontando un momento difficile. Si tratta di un servizio particolarmente apprezzato dal territorio e che permette a una cinquantina di famiglie di “tirare un sospiro di sollievo” e affrontare con più serenità la vita quotidiana.

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