La Croce rossa di Gattinara lascia l’ex Coop e fa le valigie. Cambio di sede per il comitato locale, che ha acquistato un edificio in via Ottaviano.

La Croce rossa di Gattinara cambia sede. Dopo dieci anni nell’ex Coop, in corso Vercelli, il Comitato si prepara al trasferimento in via Ottaviano. La Coop era stata chiusa e nel 2015 i locali erano stati messi a disposizione delle associazioni dal Comune sulla base di un accordo siglato con Novacoop, proprietaria dell’immobile.

Da allora l’ex Coop è diventata un polo di Protezione civile, ospitando oltre alla Croce rossa anche il Nucleo bassa Valsesia e l’Aib. Prima di allora la Cri gattinarese era in piazza Molino, dove aveva iniziato a consolidare il lavoro di volontariato e supporto alla comunità.

La mediazione del Comune

«Il Comitato si trasferirà in uno stabile che ha deciso di acquistare – spiega il vice sindaco Daniele Baglione –. Per quanto riguarda gli spazi lasciati liberi nella ex Coop, come Comune stiamo avviando le interlocuzioni con la proprietà dello stabile, che ospita anche la Protezione civile, per procedere con il da farsi».

L’amministrazione gattinarese negli scorsi mesi aveva avanzato l’ipotesi di comprare l’ex Coop: si era parlato anche di cifre, sui 600mila euro. Una decisione quella di acquistare dovuta alla scadenza dell’usufrutto. Da dieci anni, alla chiusura del punto vendita, l’edificio è utilizzato in comodato d’uso dal Comune per le associazioni che operano nella sicurezza.

Situato in corso Vercelli, all’uscita sud della città, l’ex Coop è in una posizione strategica: quando sarà realizzata la Pedemontana infatti sarà a due passi dal casello dell’autostrada Voltri-Sempione.

La nuova sede

La nuova sede Cri, situata vicino all’area industriale, invece offrirà ai volontari locali ambienti funzionali per lo svolgimento delle loro attività quotidiane. Il trasferimento rappresenta quindi un passo importante nella storia della Croce rossa di Gattinara, che continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo all’interno della comunità.

Nei dieci anni trascorsi alla ex Coop di corso Vercelli, il Comitato è diventato un punto di riferimento per Gattinara e i comuni limitrofi, coordinando operazioni di emergenza e attività sociali, contribuendo a rafforzare la cultura del volontariato sul territorio.

